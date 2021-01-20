Останні години на посаді. Як і коли Дональд Трамп планує залишити Білий дім? І що робитиме, поки ще президент, розкаже Дмитро Анопченко.

Дональд Трамп пакує валізи. Порушивши давню традицію, із Байденом він навіть чаю не вип'є. Зустрічі двох політиків у Білому домі не буде, а Меланья стала першою президентською дружиною в історії, яка не покаже новій першій леді резиденцію, в якій їй жити.

Тут, у Білому домі, подружжя Трампів ночує останню ніч. Завтра вранці гелікоптером вони вилетять на військову базу Ендрюс під Вашингтоном, там для Трампа організують прощальну церемонію. До закінчення повноважень (тобто до 12-ї години) він ще має право користуватися "бортом номер 1"- президентським лайнером, то ж далі курс на Флориду, куди обов'язково треба потрапити до опівдня і де 45-й президент тепер житиме.

Ось подивіться, в яких умовах він далі житиме. В Мар-a-Лаго (елітному маєтку у містечку Палм Біч, який належить Трампу) зараз останні приготування до переїзду першої особи. Із дрона видно одразу кілька вантажівок - тобто, виявляється, особисті речі родини Трампів з Вашингтона вже вивезли. І переносять у нове приміщення, яке стане для нього домом.

Сусіди звісно ж, не у захваті (папараці тепер "діставатимуть"), але здебільшого і місто і штат республіканські, тобто протрампівські. Тут бізнесмен і політик збирається зібрати всю родину, щоб обговорити подальші дії: як захищатися від можливих переслідувань і чи таки балотуватися у 2024.

Сьогодні мають оприлюднити прощальне звернення Трампа до американців. Але джерела в оточенні президента стверджують, що в ньому він про подальші плани не скаже, лише рекламуватиме свої здобутки за останні чотири роки і дякуватиме прихильникам.

Проблема із тим, хто це все показуватиме. Промови президента завжди наживо транслювали всі найбільші телеканали Америки. Не кажучи вже про соцмережі. Але зараз центральне телебачення (за невеликим винятком) Трампа ігнорує, його акаунт у "Твіттер" видалили, а канал на Youtube хоча і розморозили - і досі незрозуміло, чи дозволили розміщувати там нові відео.

Тож церемонія інаугурації проходитиме без Трампа, зі старої команди лише віцепрезидент Пенс прийде. У місто до завтра мають перекинути додаткові підрозділи Нацгвардії, збільшивши кількість військовиків до 25 тисяч! І у Пентагоні підтвердили - проводять перевірку нацгвардійців на благонадійність.

Адже це люди зі зброєю, якщо вони раптом вирішили б ослухатися наказів - проблем було б куди більше, ніж від мітингувальників. А ФБР оприлюднило сенсацію: кажуть, дізнались про плани ультраправих, які збиралися пройти на інаугурацію, перевдягнувшись у військову форму і видавши себе за офіцерів.

Бюро перехопило переписку бойовики (серед яких і ті, що штурмували Капітолій) розсилали мапу столичного округу Колумбія із позначками щодо вразливих і доступних для нападів місць. Через це план на день інаугурації ще раз скорегували, а (і без того безпрецедентні) заходи безпеки вирішили ще більше посилили.

Таке враження, що місто перетворили на військову базу: вулиці столиці за добу до головної події року практично порожні, на них - лише техніка та офіцери з оцеплення, поліція і служба безпеки президента, Secret Service, яка за 24 години до церемонії повністю перебрала на себе контроль над столицею.