Інфодемія у світі: які найпопулярніші фейки про COVID-19 є у суспільстві? [ Редактировать ]
Вони палять вишки мережі 5G, носять шапочки з фольги, вірять у пласку Землю та штучне походження коронавірусу. І активно виходять на демонстрації. Це про прихильників теорії змови довкола нової інфекції, а тепер ще й вакцинації. Найпопулярніші фейки про пандемію - далі в сюжеті.
Ось вона, боротьба зі світовою змовою в дії. Наприкінці грудня в американському штаті Вісконсині заарештували медика. Він працював у центрі, де зберігалася вакцина "Модерна", і зумисне вимкнув холодильне обладнання, чим зіпсував майже 600 доз препарату.
Як з'ясувалося - чоловік, попри медичну освіту, вірив у теорію змови про те, що вакцина назавжди змінює ДНК людини. І він такий не один. Хвиля протестів проти самого існування коронавірусу прокотилася світом 2020 року і триває досі.
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Навіщо ви носите маску? Чого ви боїтеся? Вона шкодить здоров'ю.
Перші теорії змови з'явилися відразу після новин про поширення нової інфекції. Найпопулярніша версія: вірус - китайська розробка, яка випадково проникла за межі лабораторії в Ухані. Торік у березні в неї вірив навіть американський президент.
Які докази переконали вас, що вірус походить з Інституту вірусології в Ухані?
Трамп:
Я не можу сказати, не маю права.
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Ще одна теорія - вірус зовсім невипадково вийшов за межі лабораторії. Це хтось зумисне випустив його у світ. І не просто хтось, а засновник компанії "Майкрософт", філантроп Білл Ґейтс. Теорія така: підступний Гейтс хоче за допомогою вакцини чипувати населення планети: для контролю, поневолення, знищення - потрібне підкреслити.
У США до Гейтса в компанію приписують і популярного там науковця-інфекціоніста Ентоні Фаучі. З початком масової вакцинації фейки про сироватку почали циркулювати в мережі з новою силою.
Білл Гейтс бізнесмен, філантроп:
Пандемія за часів соцмереж - такого поєднання ще ніколи не було. Хто б міг подумати, що ми з доктором Фаучі так прославимося в цих злих теоріях, нібито ми створили пандемію чи намагаємося з неї отримати зиск. Мене це дуже дивує. Сподіваюсь, ці міфи розвінчають. І не спонукатимуть людей знімати маски чи припиняти розробку вакцини.
На думку психологів, яких цитує ВВС, теорії змови допомагають людям заспокоїтися в непевні часи та згуртуватися. Соціальне напруження підігрівають мас-медіа, які вибухають кричущими, але часто оманливими заголовками. У соцмережах дезінформація множиться в геометричній прогресії.
Всесвітня організація охорони здоров'я назвала епідемію дезінформації інфодемією. І створила окремий відділ для її відстеження. Проте цього замало. Зупинити навалу шапочок із фольги може кожен, для цього треба прискіпливіше перевіряти інформацію і не поширювати сумнівні статті та повідомлення в мережі.
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