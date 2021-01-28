Знову не міністр. Верховна Рада вдруге не призначила Юрія Вітренка міністром енергетики та вугільної промисловості. Хоча на його кандидатурі наполягав сам президент. Натомість нардепи створили новий правоохоронний орган - Бюро економічної безпеки.

Чому депутати не виконали президентського прохання і якими будуть повноваження нової структури - розкаже Ксенія Барвіненко.

Чотири квартири в Києві, дві з яких записані на дружину; апартаменти в Німеччині - оформлені на дітей. Три недешеві автомобілі - також у власності дружини.

Акції в трьох компаніях, зареєстрованих зокрема на Кіпрі та у Панамі. А ще мільйони - на банківських рахунках. Щоправда, забув про багатомільйонну премію, яку отримав у "Нафтогазі" після виграшу справи проти Росії в Стокгольмському арбітражі.

Ось із таким "багажем" Юрій Вітренко вдруге намагався посісти міністерське крісло. Цього разу - хотів вразити нардепів не обіцянками, а вже реальними справами, адже місяць виконував обов'язки міністра енергетики.

Юрій Вітренко, кандидат на посаду міністра енергетики України:

Була погашена заборгованість по зарплаті перед шахтарями, які перекривали дороги. Було подано на Кабмін проект рішення, яке обмежило зростання ціни для населення. Найбільш значущі пільги були при цьому монетизовані - це складне рішення дозволило залучити кредит "Укренерго" на суму більше десяти млрд гривень.

Кандидатуру пана Вітренка вже розглядали в парламенті, але тоді для його призначення не вистачило голосів, не вистачило їх і зараз. Хоча..

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга Народу":

Про призначення Вітренка просив президент України на останньому засіданні фракції.

Та це не допомогло. Бо хоча в монобільшості з легкістю могли б знайти потрібні - 226 "За". Але...

Вітренко збирається і йде з Верховної Ради, а міністерське крісло знову залишається порожнім. Депутати ж - беруться за правоохоронні кадри. На порядку денному законопроєкт про новий орган - Бюро економічної безпеки.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Буде здійснювати аналітичну роботу з попередження і виявлення системних порушень у сфері публічних фінансів, виходячи з тієї інформації, яка є, з доступом до реєстрів, з доступом до руху коштів на рахунках, з даними фінансового моніторингу.

Податкову міліцію ліквідують, і хочуть забрати розслідування економічних злочинів у СБУ.

Галина Васильченко, народний депутат, "Голос":

Відповідно цей новостворений правоохоронний орган буде мати серед повноважень аналітичну функцію, тобто на основі фінансової звітності перевіряти діяльність тих чи інших підприємств.

Але із БЕБ, теж не все так добре, кажуть депутати. Адже до джерел, з яких аналітики братимуть інформацію - багато запитань.

Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Інформацію яку буде отримувати БЕБ, вони навіть не будуть аналізувати і оцінювати на предмет її достовірності та надійності джерел її походження, отже всі відкриті джерела, все що пишеться в "Фейсбуку", тобто я вас вітаю ви створюєте ще гірше ніж податкова міліція.

До того ж, це чергові видатки з бюджету.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Ми бачили останнім часом з десяток нових правоохоронних органів, і ми бачили як неефективно вони працюють, наскільки вони далекі від боротьби з корупцією в нас вже вся країна опутана цими так званими правоохоронними органами, які кошмарять бізнес, переслідують його, а не борються з корупцією і ми категорично проти створення нових правоохоронних органів, це вимога суспільства.

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

Ця структура в рази більша ніж НАБУ, якщо порівняти цю структура з новоствореними органами САП - то це в декілька разів збільшив, якщо ми в бюджеті на ці органи виділяємо мільярди гривень, то можемо уявити у що обійдеться нова структура.

Та попри критику, закон таки ухвалили. І взялися за реформу СБУ, щоправда поки в першому читанні.