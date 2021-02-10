Двері НАТО відчинені для України, - про це заявив Генсек Альянсу Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі з українським прем'єром Денисом Шмигалем. Очільник НАТО наголосив: ключ до членства в Альянсі - це реформи.

Денис Шмигаль підтвердив, що вступ до Організації для Києва - в пріоритеті. За словами урядовця, план дій щодо членства розраховує отримати разом з Грузією.

Під час брифінгу Шмигаль також розповів про спільні військові навчання нашої держави з НАТО - участь у них візьмуть понад 20 тисяч армійців.

Делегація з Києва прибула до Брюсселя напередодні. Завтра відбудеться засідання Ради асоціації "Україна - ЄС".

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: