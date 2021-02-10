Єнс Столтенберг та Денис Шмигаль узгодили умови членства України в НАТО [ Редактировать ]
Двері НАТО відчинені для України, - про це заявив Генсек Альянсу Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі з українським прем'єром Денисом Шмигалем. Очільник НАТО наголосив: ключ до членства в Альянсі - це реформи.
Денис Шмигаль підтвердив, що вступ до Організації для Києва - в пріоритеті. За словами урядовця, план дій щодо членства розраховує отримати разом з Грузією.
Під час брифінгу Шмигаль також розповів про спільні військові навчання нашої держави з НАТО - участь у них візьмуть понад 20 тисяч армійців.
Делегація з Києва прибула до Брюсселя напередодні. Завтра відбудеться засідання Ради асоціації "Україна - ЄС".
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Ми абсолютно готові, і ми робимо наше домашнє завдання. Ми прийняли ряд законопроєктів, ми продовжуємо реформувати наші Збройні сили, продовжуємо перехід на стандарти НАТО. На сьогодні нашою короткостроковою стратегією є отримання ПДЧ. Ми хочемо не відставати від Грузії і в ідеалі отримати ПДЧ разом з Грузією.
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