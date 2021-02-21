У Дрогобичі подружжя зустріло на вулиці друга з гранатою: двоє людей загинули [ Редактировать ]
Відлуння війни чути навіть за сотні кілометрів від фронту. На Львівщині чергова трагедія. Останні секунди життя двох друзів із Дрогобича зафільмувала вулична камера спостереження.
Подружжя зустрілось зі своїм товаришем. Той раптово дістав з кишені бойову гранату, яка вибухнула у нього в руках. Чоловіки - загинули, жінка - у лікарні. На трагедію вже відреагували у МВС.
Мовляв, міністерство та нацполіція категорично проти легалізації зброї. Зараз у Раді зареєстровані одразу два законопроекти про обіг вогнепалів. Їх мали розглядати у четвер. Але відклали, бо одностайної позиції немає навіть у монобільшості.
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