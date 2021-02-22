Міністр закордонних справ України висловив здивування, що ЄС готується вперше запровадити санкції за порушення прав людини через справу Навального, натомість забуває про системні репресії в окупованому Криму. Про це Дмитро Кулеба заявив у інтерв'ю одному з телеканалів.

Зокрема зазначив, що вітчизняне МЗС неодноразово зверталося до європейських колег з проханням задіяти цей механізм, щоб захистити кримських татар і всіх, хто потерпає від тиску з боку окупаційної влади на півострові.