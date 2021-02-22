Україна закликає запровадити "Кримський пакет санкцій" проти Росії [ Редактировать ]
Міністр закордонних справ України висловив здивування, що ЄС готується вперше запровадити санкції за порушення прав людини через справу Навального, натомість забуває про системні репресії в окупованому Криму. Про це Дмитро Кулеба заявив у інтерв'ю одному з телеканалів.
Зокрема зазначив, що вітчизняне МЗС неодноразово зверталося до європейських колег з проханням задіяти цей механізм, щоб захистити кримських татар і всіх, хто потерпає від тиску з боку окупаційної влади на півострові.
по теме
Новий санкційний механізм ЄС за порушення прав людини передбачає замороження активів і обмеження на поїздки
Питання санкцій проти РФ активізувалося після візиту верховного представника ЄС Жозепа Борреля до Москви п'ятого лютого
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова до розриву з Євросоюзом, і навіть закликав росіян готуватися до... ізоляції від світу
За словами очільника російського МЗС Сергія Лаврова, у Кремлі готові до таких дій у разі запровадження нових санкцій з боку ЄС, які створюватимуть ризики для економіки РФ
В Министерстве иностранных дел России заявили о возможности разрыва отношений с Европейским Союзом