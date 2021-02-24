В Україні почалася вакцинація проти COVID-19 [ Редактировать ]
Уже колять. В Україні таки почалася вакцинація проти коронавірусу. Індійську сироватку розвезли в шість регіонів. Перші ін'єкції "Ковішілд" зробили медикам у Київській, Житомирській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій та Черкаській областях.
За графіком саме лікарі перші підставляють плече під вакцину. Саме щеплення є добровільним, і звісно, безкоштовним.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Перші вакцини на виконання плану вакцинації вже сьогодні о сьомій ранку вирушили в регіони України. маємо очікувані поставки вакцин від компанії "Пфайзер" в рамках ініціативи "Ковакс" більше 100 тисяч доз, компанії "Сіновак" близько двох мільйонів доз, компанії "АстраЗенека" ми маємо отримати ще 1,5 мільйона від "Серум Інституту", а також чотири мільйона або від серум Інституту або від іншого виробника в рамках ініціативи "Ковакс" і компанії "Новавакс" десять мільйонів в нас вже підписано.
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