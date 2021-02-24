Уже колять. В Україні таки почалася вакцинація проти коронавірусу. Індійську сироватку розвезли в шість регіонів. Перші ін'єкції "Ковішілд" зробили медикам у Київській, Житомирській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій та Черкаській областях.

За графіком саме лікарі перші підставляють плече під вакцину. Саме щеплення є добровільним, і звісно, безкоштовним.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: