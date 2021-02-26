День кримськотатарського опору російській окупації сьогодні відзначають в Україні. 7 років тому цього дня під стінами парламенту в Сімферополі зібрався велелюдний мітинг - його учасники намагалися завадити проросійським силам призначити незаконний референдум. У ніч проти 27 лютого спецпризначенці РФ захопили парламент та уряд Криму і вивісили над будівлями російські прапори. Згодом окупанти під виглядом так званої "самооборони Криму" зігнали частину депутатів і змусили у закритому режимі ухвалити рішення про призначення псевдореферендуму.

"Росія захопила Крим збройною агресією, посилаючись на незаконний і сфальсифікований референдум, тим самим порушивши принципи міжнародного права та підірвавши систему безпеки в Європі та світі", - з такою заявою до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя виступили в українському МЗС. Там наголосили: з дня окупації півострова РФ проводить злочинну політику колонізації. Цілеспрямовано переслідує корінний народ - кримських татар, криміналізує всіх незгодних, і водночас посилено мілітаризує Крим, перетворюючи курортну зону України на російську військову базу. Через це в МЗС закликали світ посилити тиск на окупантів.

Міжнародна спільнота має посилити політичний і санкційний тиск на Росію, щоб схилити її до звільнення захоплених українських територій, звільнення полонених та політичних в'язнів, виконання міжнародних судових рішень.

До сьомої річниці загарбання півострова - вимогу припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політв'язнів і повернути Києву абсолютний контроль над півостровом оприлюднило посольство США в Україні. У заяві зазначили: санкції проти РФ діятимуть, доки Москва не звільнить Крим і Донбас. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнаватимуть окуповані території російськими.

Сполучені Штати заявляють про солідарність з Україною у зв'язку із сьомими роковинами вторгнення та захоплення Криму Росією - нахабного заперечення сучасного міжнародного порядку. Ми стверджуємо наріжну істину: Крим - це Україна.

З такою самою заявою виступила голова ОБСЄ Анн Лінде. За її словами, врегулювання російсько-українського збройного конфлікту має відбутися з повною повагою до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом. Таку відповідь отримав голова української делегації в Парламентській асамблеї ОБСЄ Микита Потураєв, який поцікавився - чому ОБСЄ досі не приєдналася до ООН і ЮНЕСКО в дистанційному моніторингу ситуації на півострові. І нагадав: мандат організації поширюється на усю територію України. Зокрема, й Крим.