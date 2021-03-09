Пам'ятник Тарасу Шевченку встановили навіть в Італії [ Редактировать ]
Пам'ятник Кобзарю сьогодні відкрили навіть в італійській Флоренції. Бронзовий монумент встановили в центрі міста. Автор - український скульптор Олег Пінчук. Проєкт оплатили вітчизняні меценати. Мер Флоренції, який відкривав скульптуру разом із міським головою Києва, сподівається, що нова пам'ятка швидко стане однією з туристичних точок Італії.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Символічно. що в місті Києві на Володимирській гірці стоїть пам'ятник Данте Аліг'єрі і в місті Флоренції врешті-решт ми встановили пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко.
Хочу нагадати Флоренція місто-побратим Києва і робимо наші країни ближче один до одного. І не будемо забувати, що в Італії живе та працює велика українська громада, тому символічний пам'ятник - це символ України.
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