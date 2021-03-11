Отток сотрудников может быть связан с реформированием медицинской отрасли/ фото: Униан

За 2020 год из медучреждений на территории Украины уволились или были сокращены 73 тысячи сотрудников. Такую статистику публикует Государственный центр занятости.

Таким образом, в разгар пандемии коронавирусной инфекции в Украине наблюдается острый кризис среди медицинского персонала. При этом, стало известно, что только за январь 2021 года работу потеряли 6 тысяч медицинских работников.

Говоря о рынке медицины и фармации, можно отметить определенную активность по сравнению с 2020 годом. Компании адаптировались к карантинным реалиям и уже понимают, как в этой ситуации работать. Вместе с тем пока только 15% компаний расширяют штат. Рекрутмент в других компаниях больше связан с декретом сотрудников или переходом сотрудников в другие компании.

Отмечается, что отток сотрудников может быть связан с реформированием медицинской отрасли в Украине. Также в 2021 году в стране расширяется штат и на работу в учреждения здравоохранения поступили 3 тысячи специалистов различных классов.

Читайте также, в Львовской области медработники объявили голодовку. Из-за карантина плановая госпитализация в их медучреждение запрещена, тем самым лишая их работы и денежных средств.

Кроме того, украинский медик сообщил, когда закончится пандемия COVID-19 . Украинский медик сообщил, когда закончится пандемия COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.