Украина теряет медиков: обнародована жуткая статистика увольнений [ Редактировать ]
За 2020 год из медучреждений на территории Украины уволились или были сокращены 73 тысячи сотрудников. Такую статистику публикует Государственный центр занятости.
Таким образом, в разгар пандемии коронавирусной инфекции в Украине наблюдается острый кризис среди медицинского персонала. При этом, стало известно, что только за январь 2021 года работу потеряли 6 тысяч медицинских работников.
Говоря о рынке медицины и фармации, можно отметить определенную активность по сравнению с 2020 годом. Компании адаптировались к карантинным реалиям и уже понимают, как в этой ситуации работать. Вместе с тем пока только 15% компаний расширяют штат. Рекрутмент в других компаниях больше связан с декретом сотрудников или переходом сотрудников в другие компании.
Отмечается, что отток сотрудников может быть связан с реформированием медицинской отрасли в Украине. Также в 2021 году в стране расширяется штат и на работу в учреждения здравоохранения поступили 3 тысячи специалистов различных классов.
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