Малий і середній бізнес потерпає від... чиновників на місцях. І замість того, щоб підтримувати підприємців, вигадують для них усілякі обмеження. Тож державна регуляторна служба закликає активніше боротися за свої права і звертатися по захист, як це роблять в Івано-Франківську.

У Наталі свій продуктовий магазин у центрі Івано-Франківська. Спочатку він працював цілодобово. Та після того, як біля крамниці сталася смертельна бійка між покупцями, чиновники обмежили тут торгівлю десятою вечора.

Наталія Кравченко, власниця продуктового магазину:

Я ходила особисто пояснювала ситуацію, що ми абсолютно не причетні до того випадку. Єдине - що це була локація наша. Ну, тим не менше, рішення прийнято.

І рішення це дуже суперечливе, - кажуть у державній регуляторній службі. Це - орган, який захищає підприємців від адміністративного тиску.

Андрій Соболевський, завідувач сектору Державної регуляторної служби в Івано-Франківській області:

Має право працювати коли хоче і як хоче. При цьому він не повинен порушувати громадський порядок, тобто не шуміти, не світити людям у вікна і так далі.

Та влада на місцях замість того, щоб спрощувати правила для підприємців, встановлює свої.

Олексій Кучер, голова Державної регуляторної служби:

За Конституцією, вони вільні у прийнятті своїх рішень. І іноді приймають такі рішення, які не витримують жодної критики. Тому, на мій погляд, необхідно вносити законодавчі зміни, щоб наступали певні санкції. Якщо порушуються засади регуляторної політики, то конкретна посадова особа, яка шкодить бізнесу - а такими актами шкодять бізнесу - вона повинна нести відповідальність.

Пані Наталя Кобильчак очолює громадську організацію, яка моніторить умови ведення бізнесу. І домагається їхнього спрощення. Вона каже: часто новостворені громади, виписуючи правила регулювання для бізнесу, вносять "зайві" послуги.

Наталя Кобильчак, голова громадської організації:

Органи місцевого самоврядування почали масово включати до своїх переліків адміністративних послуг оце "погодження режиму роботи" для бізнесу.

Ось у цьому переліку послуг є те саме погодження режиму роботи. Процедура його отримання формальна, - пояснюють у Центрі надання адмінпослуг Івано-Франківська. Утім, це стосується лише тих закладів, які працюють до одинадцятої вечора. Для цілодобової роботи - потрібна ціла купа документів. А потім їх затверджує виконком міськради. Усе за законом, - кажуть чиновники.

Тарас Слободян, начальник відділу торгівлі Івано-Франківської міської ради:

Відповідно до статті 30 Закону України про місцеве самоврядування.

Закон справді є, - пояснюють у Державній регуляторній службі. Та саме органи місцевого самоврядування мають погоджувати з підприємцями режим роботи, а не навпаки! Бо це вбиває малий і середній бізнес. А тому в службі радять підприємцям не мовчати і повідомляти їм про такі випадки.