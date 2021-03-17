Ніколя Саркозі знову на лаві підсудних. У Парижі сьогодні відбулися слухання у ще одній справі проти колишнього французького президента, який нещовно уже отримав перший тюремний термін. Про віп-судовий процес - Олена Абрамович.

Удвічі перевищив ліміт коштів, які можна витратити на передвиборчу кампанію. Саме за це зараз судять колишнього президента Франції Ніколя Саркозі. Політик перестарався з витратами, коли хотів переобратися на другий термін у 2012, підозрює слідство.

Філіп Мору-Шевроле, політичний аналітик:

Кандидати на пост президента у Франції мають право витратити в середньому від 18 до 20 мільйонів євро. А він майже вдвічі перевищив визначене, сфальсифікувавши банківські рахунки та суми, приписуючи витрати іншим. Питання в тому, чи знав він про це, чи це зробили за його спиною. Але це малоймовірно, бо кампанія 2012 року була просто грандіозною.

Раніше Саркозі закидали, що 50 мільйонів євро на свою першу кампанію 2007 він отримав від лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Про це свідчить масштабне розслідування журналістів видання "Медіапарт". Незадовго до смерті сам лівійський лідер в інтерв'ю говорив, що Саркозі став президентом завдяки його підтримці.

Утім, пізніше звинувачення по цьому епізоду відкликали - головний свідок відмовився від своїх показань. Та от у справі про перевитрати - експрезидента все ж таки хочуть притягти до відповідальності.

Філіп Мору-Шевроле, політичний аналітик:

Ніколя Саркозі опинився в дуже складній ситуації. Бо його тільки-но вже засудили за корупцію. Звісно, він подав апеляцію. Але це історичний вирок - досі жодного президента Франції не було засуджено так строго. Зараз у черговій справі він ризикує отримати не менш жорстке покарання.

Свій перший вирок Саркозі отримав 1 березня рік за ґратами та два, умовно, за спробу підкупу судді. Щоправда, за французьким законодавством, замість в'язниці він зможе відбути термін під домашнім арештом. Сам колишній президент тоді заявив: доказів його провини немає, а справа - це політичне переслідування.

Ніколя Саркозі, президент Франції (2007-2012):

Я прийму на себе всю свою відповідальність, але кажу вам одне, і повірте мені на слово, я ніколи не зраджував довіри французів. Я боротимуся до кінця, до останнього, бо ніколи в житті не терпів і не приймав несправедливості. Те, що відбувається сьогодні, цілковита несправедливість.

Тим часом у січні з'явилася ще одна справа. Цього разу французького експрезидента підозрюють у лобіюванні інтересів російських олігархів за три мільйони євро винагороди. Після чергового звинувачення стало очевидним, що шістдесяти шестирічний Саркозі 2022 в президентських перегонах брати участі не зможе.

Ніколя Саркозі, президент Франції (2007-2012):

Ну, я вирішив ще до першого судового вироку, що не балотуватимуся. Підтверджую це вам: не маю бажання повертатися в політику. Я перегорнув цю сторінку.

Оскаржувати звинувачення проти себе Саркозі збирається до останнього, якщо доведеться, то й у найвищому - Європейському суді.