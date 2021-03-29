Напередодні християни західного обряду відзначили Вербну неділю, яка символізує вхід Ісуса Христа в Єрусалим.

Зазвичай у цей день в Соборі Святого Петра у Ватикані і на площі перед ним збираються десятки тисяч католиків. Втім, через пандемію вже другий рік поспіль святкування триває майже без парафіян. На службі, яку провів папа Римський Франциск, були присутні лише 120 осіб. Понтифік говорив, зокрема, і про пандемію.

Папа Римський Франциск: