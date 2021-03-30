Президент Молдови хоче повернули нерухомість з України [ Редактировать ]
Молдова хоче повернути у власність нерухомість, яка розташована в Україні. Про це Президент Майя Санду заявила сьогодні на засіданні Вищої ради безпеки. Вона розпорядилася зібрати інформацію про такі об'єкти і провести їхній аудит. Це ж питання Президент Молдови обговорювала й на зустрічі з Володимиром Зеленським ще 12 січня.
Майя Санду, Президент Молдови:
Я рекомендувала уряду вивчити питання доцільності винаймання компанії для проведення фінансового та юридичного аудиту з кожного пункту і розробити стратегію переговорів з українською стороною для вирішення спірних питань.
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