Молдова хоче повернути у власність нерухомість, яка розташована в Україні. Про це Президент Майя Санду заявила сьогодні на засіданні Вищої ради безпеки. Вона розпорядилася зібрати інформацію про такі об'єкти і провести їхній аудит. Це ж питання Президент Молдови обговорювала й на зустрічі з Володимиром Зеленським ще 12 січня.

Майя Санду, Президент Молдови: