В Джелалабаді, на сході Афганістану, застрелили трьох жінок-медиків, які проводили вакцинацію від поліомієліту. Хто стоїть за нападом - невідомо. Минулого місяця у цьому ж місті загинули троє журналісток. Тоді відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

Правозахисники кажуть про збільшення атак на мирне населення відколи торік розпочалися мирні переговори між Талібаном та афганським урядом. Таліби причетність до цих нападів - заперечують.