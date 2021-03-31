На сході Авганістану застрелили трьох жінок-медиків [ Редактировать ]
В Джелалабаді, на сході Афганістану, застрелили трьох жінок-медиків, які проводили вакцинацію від поліомієліту. Хто стоїть за нападом - невідомо. Минулого місяця у цьому ж місті загинули троє журналісток. Тоді відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава".
Правозахисники кажуть про збільшення атак на мирне населення відколи торік розпочалися мирні переговори між Талібаном та афганським урядом. Таліби причетність до цих нападів - заперечують.
по теме
Французьку фармацевтичну компанію визнали винною у вбивстві людей! Ненавмисному. Тож які ліки спричинили смерті? І що за це буде виробнику?
Напав на лікаря сів на 5 років. У Верховній Раді вирішили радикально підійти до питання захисту медиків від агресивних пацієнтів. Адже поліція фіксує напади на працівників швидкої дедалі частіше
В Україні померла вакцинована від коронавірусу жінка. Це військовослужбовиця. 21 березня їй зробили щеплення у військовій частині Одеської області. Жодних протипоказань у жінки не було, почувалася добре
В Україні проти COVID-19 щепили вже майже 24 тисячі людей. Переважно, це медики, залучені до роботи з хворими на коронавірус. Мобільні бригади працюють щодня
Утім, урядовці звітують, що імунізація іде за планом. Від початку кампанії в Україні щепили від COVID-19 майже 24 тисячі людей. Переважно це медики, які працюють із хворими на коронавірус