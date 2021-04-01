Всесвітня торговельна організація закликала виробників вакцин співпрацювати із біднішими країнами. Фахівці навіть обговорюють можливість послаблення заборон щодо інтелектуальної власності, аби лабораторії могли поділитися технологіями. Тим паче, що у Європі темпи вакцинації наразі не такі швидкі, як планували уряди.

Вакцинальна кампанія у Європі проходить неприпустимо повільно. Про це йдеться у заяві голови Європейського бюро ВООЗ. Тільки 10% всього населення регіону отримало одну дозу вакцини від коронавірусу, і лише 4% щепилися двічі.

І це на тлі нового сплеску захворюваності: за минулий тиждень і нових заражених, і смертей на 11% більше, ніж було минулого. Менше інфікованих серед людей старших 80 років, адже саме їх вакцинують першими. Тому у ВООЗ нагадують - щеплення наразі єдиний спосіб подолати пандемію.

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Третина британців, які перехворіли на ковід, повернулася до стаціонарного лікування. Про це свідчить дослідження британських науковців серед 48 тисяч людей, яких виписали торік. Протягом чотирьох місяців кожен третій звернувся до лікарів з метою подолання наслідків інфекції.

Кожен восьмий помер, у декого виявили іншу респіраторну чи серцево-судинну хворобу. Таким чином дисфункція внутрішніх органів може бути не лише чинником зараження, а й наслідком коронавірусу. Тому лікування, за словами медиків, має бути комплексним.

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Близько тисячі осіб у Москві захворіли на COVID-19 після щеплення вакциною "Спутнік Ві". У столичній службі соціального розвитку зазначають, що після отримання пацієнтами другої дози минуло два тижні, але імунітет у кожного формується індивідуально.

Три чверті хворих або не мають симптомів, або вони легкі. Про захворюваність серед тих, хто отримав лише першу дозу Спутніка, не повідомляється.

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У Ватикані почали вакцинувати бідних та безхатьків, що мешкають у Римі. Напередодні перші щеплення препаратом "Пфайзер-БіонТех" зробили близько сотні осіб. Їх приймали у залі аудієнцій імені папи Павла Шостого. Відповідальний за благодійну програму - кардинал Конрад Краєвський.

У самому місті-державі прищепили вже більшість жителів. Загалом перед Великоднем Святий Престол пожертвує ще майже тисячу доз.

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Чи можуть вакциновані від коронавірусу все одно бути заразними? Науковці університету Меріленда припускають, що така можливість існує. З одного боку, організм вакцинованої людини краще контролює збудник, тому така особа менше поширює інфекцію, ніж людина, яка не щепилася.

До того ж у слизовій оболонці хворого, який заразився після уколу, кількість антитіл менша, ніж у нещепленого. З іншого боку, остаточного наукового підтвердження цьому немає. У Сполучених Штатах урядові фахівці почали тестування серед студентів, у яких щодня братимуть проби з носоглотки. Це допоможе зібрати більше даних. А поки щепленим рекомендують усе таки дотримуватись карантинних норм.