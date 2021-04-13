Нові повноваження патрульних і обов'язки для водіїв. Затверджені у лютому правки до закону про дорожній рух набули чинності. Зміни викликали чимало запитань серед водіїв, зокрема й щодо процедури перевірки документів під час зупинки транспорту патрульними. Як себе поводити у цій ситуації, аби не порушити закон, з'ясовував Даніїл Снісар.

Показати, надати чи передати: питання, яке постає перед водіями під час зупинки автівки поліцейськими. І така, здавалося б, звична процедура перевірки документів часто перетворюється на конфлікт.

Будь ласка, пред'явіть документи. - Будь ласка, відіжміться. - Як це, відіжміться? - Ну, як і пред'явіть документи.

Пункт ПДР про те, як відбувається перевірка, і водій, і патрульний розуміли по-різному. Адже чіткого визначення саме способу, у який інспектор має ознайомитися з документами, у правилах раніше не було. У поліції впевнені - тепер подібних ситуацій на дорозі вдасться уникнути. Адже правки, внесені в закон про дорожній рух, які вже набули чинності - описують процедуру перевірки документів докладніше.

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції:

Дуже багато виникало непорозумінь і відвертих конфліктів на дорозі, тому що це питання було не визначено. Зараз водій зобов'язаний пред'явити документи у спосіб, який надає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, які містяться в цих свідоцтвах.

"Пред'явити для фіксації даних" не значить передати у руки. Юристи пояснюють тепер інспектори під час перевірки не можуть вимагати від водія - віддати документ. Зробити це можуть лише за фактом скоєння правопорушення, - наприклад, для складання протоколу.

Костянтин Варшавський, юрист ГО "Конституційно-правовий Конгрес":

На даний час водій зобов'язаний пред'явити, щоб поліцейський ознайомився з документом, але жодним чином не вказано, що повинен передати. Якщо ж уже є чітка аргументація від співробітника поліції, що він має передати і чому, тобто вказано чітко, що порушення, яке порушення, якої статті - тоді вже водій має передати документ для оформлення.

Безконтактно патрульні перевірятимуть й електронний варіант посвідчення і техпаспорта, який є рівнозначним його фізичному аналогу. Для цього треба мати лише смартфон із додатком "Дія" і QR-кодом на документи в ньому.

Костянтин Варшавський, юрист ГО "Конституційно-правовий Конгрес":

Тобто, при відкритті водійського посвідчення чи закордонного паспорта - він формується автоматично. і діє рівно 3 хвилини. Для того, щоб співробітник поліції перевірив, чи вони дійсні, чи на них немає штрафу - вам просто потрібно відкрити QR-код і співробітник поліції має його считати.

А ще правилами дорожнього руху передбачений новий обов'язок водіїв, під час зупинки транспортного засобу патрульним кермувальник зобов'язаний залишатися у салоні й тримати руки у полі зору правоохоронця. Пасажирам без дозволу поліцейських виходити з машини також не дозволяється.