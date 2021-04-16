Особиста зустріч віч-на-віч із Еммануелем Макроном, і розмова у форматі -зв'язку із Ангелою Меркель. Сьогодні Володимир Зеленський - у Парижі.

Говорить про ескалацію ситуації на Донбасі та стягування російських військ до українських кордонів. Зеленський хотів, аби до обговорення долучився і Путін, але - розмови "на чотирьох" - так і не вийшло. Після перемовин в Єлисейському палаці - український президент вийшов до журналістів.

Серед них була - і кореспондентка "Подробиць" Олена Абрамович. Вона з нами на прямому зв'язку. І готова розповісти всі деталі паризького візиту президента. Олено, привіт. Чекаємо від тебе подробиць.

- Наталія, судячи із коментарів не під запис із Єлисейського палацу опісля зустрічі, Володимир Зеленський приїхав до Парижа не суто за політичною підтримкою. А все-таки мав конкретні пропозиції та прохання. Уточнити, про що саме просив український президент - джерела з оточення Еммануеля Макрона відмовились. Проте сам Володимир Зеленський на прес-конференції опісля зустрічі розповів про те, як запропонував Макрону підписати документ, що міг би допомогти з майбутнім членством України в ЄС.

Ми розробили декларацію, яку укладаємо з партнерами країнами-членами ЄС, про те, що та чи інша країна підтримує прагнення України до членства у ЄС. Я запропонував Франції також підтримати Україну. Я думаю, що президент Макрон ознайомиться з декларацією і надасть свою відповідь

Щодо членства в НАТО, то Володимир Зеленський запевнив, що відчуває підтримку Франції у цьому питанні. І від цієї країни багато залежить, підкреслив він. Але конкретніше про це треба говорити на саміті Нато в червні. Загалом же безпека - стала головною темою сьогоднішньої зустрічі. До речі, цей візит українського президента був запланований уже давно. І перша частина пройшла неформально - за ланчем разом з першими леді. А далі розмова перейшла до нагальної теми ситуації на українських кордонах. В вже у "Нормандському форматі", хоч і не у повному складі. Тобто Зеленський, Макрон радились через відеозв'язок з Ангелою Меркель. Без російського президента.

Що важливо - ми наближаємось до наступного засідання Н4, вважаю що воно можливе. 19 числа цього місяця буде засідання радників, буде обговорюватись низка питань. Перш за все будуть обговорюватись кластери. Ці кластери це покрокове виконання мінських домовленостей. 19 числа радники будуть узгоджувати ці позиції. Хочеться вірити що це відбудеться, хочеться вірити що буде результат

Допомогти ситуації також могла б зустріч американського президента Джо Байдена з Володимиром Путіним, зазначив український президент. Проте у Парижі не бачать розширення нормандського формату Нормандія, це четвірка підкреслили там.

Не варто очікувати і нових антиросійських санкцій, на кшталт американських, чи обіцянок про практичну допомогу Україні. Бо Франція разом з ЄС давно запровадила обмеження проти Росії. Та й, за словами французів, Володимир Зеленський приїхав не за допомогою, а порадитися.