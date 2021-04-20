Португалія виходить з карантину [ Редактировать ]
Португалія пом'якшує карантин після двох місяців локдауну. Відчиняють торговельні центри, ресторани та заклади освіти. Країна входить у третю фазу послаблення обмежень.
Відтепер учні зможуть повернутися до шкіл, а університети - самі вирішуватимуть, у якому форматі проводити навчання.
Ресторанам і кафе дозволять приймати відвідувачів усередині та на терасах. Наразі в країні щодня виявляють близько пів тисячі хворих.
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