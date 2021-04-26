12 ворожих обстрілів зафіксували на сході країни минулої доби. Бойовики застосували заборонені міномети 120 калібру. Били по Водяному, є влучання в цивільну інфраструктуру - повідомили у штабі. З важкого озброєння ворог також бив по Широкиному, Південному, Троїцькому та Новгородському. На інших ділянках - застосував гранатомети та стрілецьку зброю. В українському війську - без втрат. З передової - репортаж Руслана Смещука.

Залишки ворожої керованої протитанкової ракети - так званого ПТУРа, розбита автоматна обойма, засохла кров на землі. Саме в цьому місці днями загинув український військовий.

В'ячеслав, військовослужбовець Збройних сил України:

Це далеко від передової і навпаки наближені до цивільного кладовища. Пуск птура по піхоті це дія саме на вбивство і нажаль, того дня ворог свого добився.

Це позиції під Горлівкою в районі хутора Шуми. Ракету пустили з одного із ворожих териконів. Останніми днями бойовики неодноразово використовували тут керовані комплекси.

"Хлопчик", військовослужбовець Збройних сил України:

Вже декілька разів стріляли ПТУРами. І 200 в нас був. При тому що ПТУР зброя дорога але стріляють навіть по піхоті. В спостережник влучали, є там ушкодження.

Інша ворожа зброя також не мовчить. "Прилітає" тут щоденно, розповідають українські солдати.

"Білий", військовослужбовець Збройних сил України:

Снайпера работали і работають, супротивник використовує заборонені міномети 82 и 120 мм, гранатомети, стрелкотня буває.

Але попри такі умови, з бойовим духом тут все гаразд.

"Хлопчик", військовослужбовець Збройних сил України:

В нас хлопці що пройшли 14, 15 рік із досвідом - так шо готові зустрічати всіх хто піде. "Рашн федерейшн" нагнали туди техніки, ми знаємо якої там і, важка броня, але готові.

Прикриваючись навчанням, бойовики підтягнули до лінії зіткнення декілька сотень одиниць важкої техніки, це зафіксували навіть спостерігачі ОБСЄ.