Володимир Зеленський напередодні перевірив позиції Збройних сил на адмінмежі з окупованим Кримом. Каже - армія має бути готова до будь-яких сценаріїв. Президент оглянув бліндаж, окопи та відвідав базовий табір поблизу села Чаплинка. Там йому показали спальний і санітарний модулі, а також польовий спортзал.

Володимир Зеленський, Президент України:

Дуже важливо, щоб як на передовій, так і в резерві ми бачимо стан нашої армії, наших військових - технічний і психологічний, що також дуже важливо. Важливо, для того, щоб розуміти, що те що війська відходять це не значить, що армія не повинна бути готовою до того, що може бути в будь-який момент повернення військ до кордонів нашої країни.