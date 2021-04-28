Володимир Зеленський відвідав позиції на межі з окупованим Кримом [ Редактировать ]
Володимир Зеленський напередодні перевірив позиції Збройних сил на адмінмежі з окупованим Кримом. Каже - армія має бути готова до будь-яких сценаріїв. Президент оглянув бліндаж, окопи та відвідав базовий табір поблизу села Чаплинка. Там йому показали спальний і санітарний модулі, а також польовий спортзал.
Володимир Зеленський, Президент України:
Дуже важливо, щоб як на передовій, так і в резерві ми бачимо стан нашої армії, наших військових - технічний і психологічний, що також дуже важливо. Важливо, для того, щоб розуміти, що те що війська відходять це не значить, що армія не повинна бути готовою до того, що може бути в будь-який момент повернення військ до кордонів нашої країни.
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Каже - армія має бути готова до будь-яких сценаріїв. Президент оглянув бліндаж, окопи та відвідав базовий табір поблизу села Чаплинка
Він перевірив позиції Збройних сил на адмінмежі з окупованим Кримом. Каже - армія має бути готова до будь-яких сценаріїв
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