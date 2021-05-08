Зараз перед пошуковцями стоїть завдання - віднайти усі можливі уламки літака

На Дніпропетровщині знайшли уламки військового літака-винищувача. Вони пролежали у полі під метровим шаром ґрунту 77 років. Знайшли пошуковці і останки солдата. Та ідентифікувати їх поки не вдалося. На військових розкопках побувала наша Олена Мендалюк.

У полі на окраїні села Іванівка вже другий тиждень пошуковці ведуть військові розкопки місця падіння радянського винищувача Як-7.

За пол часа работы на отвале, вторично вот колитчество найденых нами можно так сказхать артефактов этого самолета.

Елементи кузова, броні, скла, пружини, гайки - по ось таким маленьким шматочкам збирають рештки винищувача. Першу деталь, храповик, знайшли шукачі металу. З'ясувавши, що це елемент літака передали пошуковцям, а ті на місці знахідки розпочали військові розкопки.

Падение самолета предположительно было с восточной стороны на запад. Угол падения по яме можно определить градусов 60-70. Машина ударилась в землю, зашла на глубину до 3,5 метров при этом у летчика шансов выжимать не было. Поэтому костные фрагменты находились в радиусе 10 метров по всей воронке.

Останки пілота обережно вивчає антрополог Олександр Хоменко. Поки, говорить, вдалося віднайти лише фрагменти кінцівок та черепа. Ідентифікувати за ними солдата неможливо.

Олександр Хоменко, антрополог:

Мы видим часть верхней крышки черепа, и здесь маленький такой фрагмент сагетального шва. Это швы на черепе, где соединяются кости черепа. Судя по вот этому фрагменту можно однозначно сказать, что летчику было меньше 35 лет. Но вот внутренняя часть, тут маленькая часть этого шва, я могу сделать только предположение, что скорее всего даже младше 25 лет он был.

Это тыльная часть обоймы от личного оружия ТТ, летчик был вооружен личным оружием. Но пока вот боеприпасов не обнаружено, а среди боекомплекта самолета найден только вот один крупнокалиберный патрон и фрагмент снаряда от крупнокалиберной пушки 20 мм. Все боеприпасов при самолете не было.

За історичними довідками у 43 році тут, в районі села Іванівка, точилися жорстокі бої.

Андрій Біжко, керівник ГО "Пошук-Дніпро":

Немецкие части уходили на переправу за Днепр. В спешке немецкие войска выводили от сюда свои авангарды. Наши же войска, особенно авиация, штурмовали колонны немецкие, штурмовали немецкие переправы. Ну и здесь в районе станций, вот этот круговерть в воздухе и больше всего и случалось.

Зараз перед пошуковцями стоїть завдання - віднайти усі можливі уламки літака, можливо вдасться натрапити на особисті речі пілота.

Іван Градецький, учасник пошукової експедиції:

Мы установили заводские клейма, которые нам дали возможность установить завод на котором был изготовлен и его модель. Теперь наша задача вот из массы этих найденных фрагментов вычислить номер, по которому мы бы могли установить номер машины, а по номеру машины соответственно и кто летел на этой машине, кто погиб и не вернулся с боевого задания.

Пошуковці направили інформаційні запити до архівів. Чекають відповіді. Сподіваються, їм вдасться дізнатися ім'я невідомого пілота, а останки обов'язково передадуть родичам і вже з почестями проведуть його в останню путь.