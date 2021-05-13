В Україні назначили спеціальну урядову команду з кібербезпеки [ Редактировать ]
На сторожі кібербезпеки відтепер стоятиме спеціальна урядова команда. Фахівців об'єднали в Кіберцентр UA30. На його відкритті сьогодні був Президент Володимир Зеленський.
У центрі досліджуватимуть шкідливе програмне забезпечення та кіберзагрози. Захищатиме команда й електронні пошти держслужбовців від кібератак. Також центр має опікуватися захистом інформресурсів держустанов, бізнесу та громадян.
Володимир Зеленський, президент України:
У нас великі плани щодо підготовки таких спеціалістів, окрім центра ми розробляємо університет, скоро його будемо вам презентувати це також дуже важливо, тому що зараз ви берете професіоналів молодих з ринку, а Україна повинна ростити цих людей з 16,15 років, щоб вони нікуди не виїжджали, а пропонувати їм тут реальну роботу, а вони нам запропонують безпечне життя.
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