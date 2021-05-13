На сторожі кібербезпеки відтепер стоятиме спеціальна урядова команда. Фахівців об'єднали в Кіберцентр UA30. На його відкритті сьогодні був Президент Володимир Зеленський.

У центрі досліджуватимуть шкідливе програмне забезпечення та кіберзагрози. Захищатиме команда й електронні пошти держслужбовців від кібератак. Також центр має опікуватися захистом інформресурсів держустанов, бізнесу та громадян.

Володимир Зеленський, президент України: