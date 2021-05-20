Володимир Зеленський готує пресконференцію до другої річниці інавгурації [ Редактировать ]
Українських журналістів президент запросив на авіазавод. Саме на території "Антонова" Володимир Зеленський вирішив сьогодні дати прес-конференцію до другої річниці інавгурації.
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