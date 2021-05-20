Українських журналістів президент запросив на авіазавод. Саме на території "Антонова" Володимир Зеленський вирішив сьогодні дати прес-конференцію до другої річниці інавгурації.

Щоправда, допустять туди не всіх охочих - через карантин. Але транслюватимуть захід наживо на офіційних сторінках Офісу Президента у соцмережах.