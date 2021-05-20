Про мрії на тлі недобудованої "Мрії". Три години запитань і відповідей. На авіазаводі "Антонов" - Володимир Зеленський розповідав, Чого досяг за два роки президентства.

Розпитували главу держави і про війну на Донбасі, і про гучні розслідування, і про урядові чистки, "Північний потік-2". Усі теми перерахувати складно. Проте найцікавіші відповіді зібрала Ірина Баглай.

По центру гордість вітчизняного авіабудування. Наша "Мрія", з боку - недобудований борт, з іншого новий фюзеляж сто сімдесят восьмого АН, на який вже підписано контракт.

Два роки президентства Володимир Зеленський підсумовує на символічному тлі. У залі більше сотні журналістів.

І перші питання про війну на Донбасі. Для президента пріоритети не змінились. Плани повернути українські землі, принаймні за каденції президентства Путіна.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми повинні припинити війну зараз, коли президент Путін президент Російської Федерації. Окрім Нормандського формату має бути пряма розмова з президентом російської федерації, а окрім прямої розмови я бачу ще формат залучення США в цю дискусію в якому форматі поки не готовий говорити.

Де саме буде ця зустріч із російським президентом Зеленський не знає, але точно каже не в Москві. Щодо зустрічі президентів США і Росії - бачить ризик у знятті санкцій Штатами з будівництва Північного потоку.

Володимир Зеленський, президент України:

Я вважаю що це буде програш США я вважаю що це буде особистий програш президента Байдена. Це буде серйозна геополітична перемога Російської Федерації і перерозподіл сил і впливу.

У разі якщо мирні плани урегулювання військового конфлікту на Донбасі не спрацюють, доведеться перейти до іншого - Зеленський вважає, що питання Донбасу стане першим, яке можна буде винести на Всеукраїнський референдум.

Володимир Зеленський, президент України:

У нас декілька планів щодо припинення війни і повернення наших тимчасово окупованих територій і людей ми представимо на розсуд суспільству саме з такою тематикою. Зради точно ніякої не буде я гарант конституції.

Оцінив Володимир Зеленський і зміни за свого каденства в середині країни. Корупцію долають, а от із епохою бідності все набагато складніше. Підвищувати пенсії і зарплати складно. А особливо, коли ті, хто мають бути джерелами наповнення бюджету потрапляють у рейтинги збиткових держпідприємств.

Нині в ЗМІ з'явився вже рейтинг державних підприємств, які працюють в мінус, і це не лише "Нафтогаз" і "Укрзалізниця", хоча дивно монополісти і у керівників досить високі зарплати, це ще "Енергоатом", це ще всі вугледобувні підприємства, отже це проблема системна, якщо відкинути причину коронавірусу, яку причину ви бачите чи не є це теж корупція і чи вважаєте ви що достатньо міняти топменеджмент.

Володимир Зеленський, президент України:

Проблема номер один на цих підприємствах, ви абсолютно праві, шахрайство керівництва на цих підприємствах одна причина банкрутства "Укрзалізниці" накопичення кредитів з дуже високою ставкою на чому вони заробляли всі тиснуть на те, щоб звільнити керівництво "Укрзалізниці". Це буде постійно поки не прийде керівник який звільнить всі ланки з вищої середньої до нижчої. Тільки силою тільки посадками можна навести там порядок, а решта це ж не лише "Укрзалізниця", ви вже сказали що у "Нафтогазі" ви збиток не допустите, ви вирішите цю проблему, а як збитковість решти? Системно йти. "Енергоатом" наприклад вже чотири місяці вийшов на прибуток достатньо високий, їм поставлена задача вийти як мінімум на 500 млн доларів прибутку в цьому році, через рік на біля одного мільярду. Потрішки боротися з кожним підприємством окремо.

Прокоментував Володимир Зеленський й останні кадрові зміни в уряді.

Володимир Зеленський, президент України:

Прем'єр-міністр не зміг більше працювати з міністром охорони здоров'я Степановим я не втручався у цю ситуацію тому що боявся дестабілізації під час ковіду. Я був на стороні прем'єр-міністра.

А от питання про вбивство Павла Шеремета - стало одним із найбільш резонансних. Зеленський припускає причетність до нього контррозвідки СБУ. А щодо звинувачених Ріффмастера, Кузьменко та Дугар стежить за їхньою справою у суді. І навіть демонструє - що особисто листується із Яною Дугар.

Володимир Зеленський, президент України:

Я знаю детально що відбувається і мені не все одно якщо незаконно було засуджено цих людей. Наприклад сьогодні Яна Дугар ми переписуємось. Можна мій телефон.

Чи піде Зеленський на другий строк питання вважає ставити зарано. Та принаймні на наступні 3 роки налаштований оптимістично.

Володимир Зеленський, президент України: