Украину ожидают небывалые рекордные урожаи агрокультур [ Редактировать ]
В 2021 году украинские аграрии соберут рекордные урожаи зерновых и масличных культур. Об этом сообщил глава Министерства агрополитики Роман Лещенко.
Таким образом, из украинских полей будет собрано 100 миллионов тонн урожая, что равняется 15% росту, именно этот показатель и может стать рекордным.
Мы имеем все предпосылки, чтобы в этом году установить абсолютный рекорд и собрать урожай зерновых и масличных культур 100 млн тонн.
Отмечается, что в 2020 году урожай масличных и зерновых культур составил 84,2 млн тонн. К тому же Минэкономики также ожидает рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур - 75,1 млн тонн (+14,6%).
Читайте также, с 1 по 26 июля 2020 года Украина экспортировала 15 миллионов тонн зернобобовых и зерновых культур. Наибольшая доля зернового экспорта приходится на пшеницу и ячмень - этих культур экспортировано, соответственно, 10,1 млн тонн и 3,3 млн тонн.
Кроме того, объем производства пшеницы в мире в 2020 году ожидается на уровне 762,6 млн тонн, что сравнимо с показателям 2019 года (763,3 млн тонн), и может стать вторым в истории рекордным показателем. в Европейском союзе, Северной Африке, Украине и Соединенных Штатах Америки прогнозируется более низкий урожай.
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