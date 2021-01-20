В городе Стрый, находящегося в Львовской области случился взрыв в старинном деревянном храме священномученика Иосафата Коцилоского, принадлежащего епархии Украинской греко-католической церкви.

В результате взрыва там случился масштабный пожар. Там выгорели стены и перекрытия, также ожоги лица получил 62-летний мужчина.

Фото: ГСЧС

Как выяснилось по прибытию к месту вызова, в часовне произошел взрыв, вызвавший пожар. В результате взрыва получил ожоги лица мужчина, 1958 г. р., он от госпитализации отказался. Взрывом уничтожена деревянная стена на площади 15 кв. м, деревянное перекрытие на площади 20 кв. м, повреждены деревянная стена на площади 20 кв. м, крыша пристройки из газоблоков, крытая железом, размером 6х10 м на площади 60 кв.м.

Отмечается, что утром, около 07:29 пожар был локализован, а в 07:55 - полностью ликвидирован. К действиям по спасению памятника архитектуры принимали участие 15 человек личного состава ГСЧС и 3 единицы спецтехники. В настоящее время причины возгорания устанавливаются сотрудниками полиции.

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