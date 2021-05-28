Київські силовики провели антитеррористичні тренування у метро [ Редактировать ]
Перевірка документів та обмежений рух транспорту: вночі Служба безпеки України провела антитерористичні тренування у столичному метро. Вишкіл бачила наша Тетяна Радченко
Сьогодні у київському метро шумно: лунають постріли та вибухи. Тут силовики проводять антитерористичні навчання.
За легендою навчань умовні терористи здійснили вибух на платформі однієї із станцій метро та захопили заручників у вагоні. Повно диму, з'явилися уже перші постраждалі. Медики оглянули поранених і поділили їх за різними формами тяжкості.
Катерина Логгінова, волонтерка Товариства Червоного Хреста:
Есть черные, которым помощь уже точно не поможет, есть красные, которым нужна срочно помощь и желтые, которые могут подождать , соответственно мы отсортировали, красных сейчас вынесут быстро, потом уже выносят желтых и черных.
Постраждалим надали екстрену медичну допомогу, заручників звільнили, а терористів затримали.
Павло Пермяков, завідувач відділу медицини катастроф:
З завданням справилися дуже добре, є ще над чим працювати, для того навчання і проводиться , щоб виявити недоліки, які можуть виникнути в реальному часі і надавати більш кваліфіковану, більш злагоджену допомогу.
Тренування відбувалися за участі підрозділів Служби безпеки України, Нацполіції, Нацгвардії та рятувальників в умовах, максимально наближених до реальних. Кожна зі служб виконала свою функцію.
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