Острів Хортицю на Запоріжжі патрулюватимуть поліцейські велопатрулі [ Редактировать ]
Острів Хортицю в Запоріжжі патрулюватимуть вело-копи. Під пильним оком поліцейських - зони масового відпочинку, пляжі та історичні об'єкти.
За досвідом минулих років, - кажуть правоохоронці, - найчастіше в заповіднику злочинці грабують туристів та обкрадають автівки.
Дмитро Карнаух, велопатрульний:
У велопатруля більше можливості відпрацювати проблемні території. Наприклад, якісь сквери, ті ж балки, посадки, лісочки. А тут, на території острову, - тропи. Це взагалі дуже тяжко пішому патрулю, тому що великий кілометраж.
Даніїл Ткач, велопатрульний:
Патрулювання на автомобілі або пішки - це одне. А велопатруль, подивитись на цю роботу з іншої сторони. Також це заняття спортом, це дуже добре для здоров'я.
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