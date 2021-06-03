Президентський законопроєкт про олігархів сьогодні з'явився на сайті Верховної Ради. Згідно з ним, олігархом вважають особу, яка відповідає хоча б трьом з чотирьох критеріїв: бере участь у політичному житті країни, має істотний вплив на ЗМІ, понад рік веде або контролює монопольний бізнес та має статки у понад 80 мільйонів доларів.

Законопроєкт, якщо його ухвалять, діятиме протягом десяти років. Олігархам буде заборонено фінансувати політичні партії, брати участь у великій приватизації, а в разі участі в місцевому самоврядуванні, подавати декларацію.

Реєстр олігархів, за задумом Офісу Президента, складатиме Рада з Нацбезпеки та оборони. Втім, спікер Дмитро Разумков убачає в цій нормі конфлікт інтересів.

Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України: