Понад два з половиною мільярди доз антиковідних вакцин застосували у світі. Найбільше - у Китаї, 900 мільйонів, у США - більш як 300 мільйонів. Близько 70 мільйонів дорослого населення щепили у Великій Британії. Відсьогодні в країні починають вакцинувати всіх охочих.

А у Словаччині хочуть позбутися російського протиковідного препарату, оскільки населення відмовляється вакцинуватися "Спутніком", його запаси планують продати або віддати іншим країнам.