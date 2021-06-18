Населення Словаччини відмовляється вакцинуватися "Спутніком V" [ Редактировать ]
Понад два з половиною мільярди доз антиковідних вакцин застосували у світі. Найбільше - у Китаї, 900 мільйонів, у США - більш як 300 мільйонів. Близько 70 мільйонів дорослого населення щепили у Великій Британії. Відсьогодні в країні починають вакцинувати всіх охочих.
А у Словаччині хочуть позбутися російського протиковідного препарату, оскільки населення відмовляється вакцинуватися "Спутніком", його запаси планують продати або віддати іншим країнам.
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