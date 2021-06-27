Тропічна спека, яку змінює тропічна злива. Разом із буревієм та градом. Майже весь тиждень українці мліли від спеки. 35 і більше. Люди рятувалися від пекельних рекордів, як могли.

А в п'ятницю вдарив дощ. Та ще який! Україну накрив грозовий фронт. Першим поплив Львів. Дощ стіною, пориви вітру, грози, блискавка та град зупинили електротранспорт у місті. Все тривало 40 хвилин, проте такого містяни не пригадують. Сотні повалених дерев, підтоплені будинки, зірвані дахи та пошкоджені автівки.

Після Львова стихія вдарила і по інших областях. Рівненщина, Одещина, Херсонщина. І Київщина. В столичному передмісті випав град, завбільшки з яблуко! Метеобомбардування було такої сили, що в машинах попробивало лобове скло!

Та все ж це лише квіточки, у порівнянні з тим, що негода накоїла в наших сусідів у Чехії. Там досі оговтуються від потужного торнадо. Його жертвами стали п'ятеро людей. 80 травмувалися. Смерч зруйнував десяток сіл на кордоні зі Словаччиною. На ліквідацію наслідків стихії кинули всі підрозділи рятувальників та військових.