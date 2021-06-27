Морські пригоди британського есмінця в Чорному морі. Бойовик із елементами детективу! І сьогодні, нова серія, шпигунська. Спершу інтрига була в тому, а чи був постріл? Росіяни повідомили, що атакували "Дефендер", який прямуючи у Грузію, нібито зайшов у їхні вони. Британці це заперечили, а ще заявили вони перебували в українських водах. Зрештою - розібралися. Пострілів не було. Та сьогодні нова історія.

Журналісти ВВС повідомили, що на автобусній зупинці в місті Кент знайшли секретні документи про місію "Дефендера". Мовляв, маршрут есмінця був обраний спеціально і британці передбачили реакцію росіян. І цей інцидент - це прелюдія Sea Breeze.

Рекордно масштабних військових навчань в акваторії Чорного моря, на які Росія реагує доволі нервово.

Такого в історії навчань Sea Breeze ще не було.

32 країни-учасниці. П'ять тисяч офіцерів. Сорок військових літаків. І тридцять два - кораблі. І перший скандал ще до початку:

Одеса. Саме тут завтра відбудеться церемонія відкриття "Sea Breeze". А за кілька днів уздовж причалів Морвокзалу вишикуються кораблі країн-учасниць. Та поки тут порожньо: стоять хіба прогулянкові катери. І відпочивають туристи та одесити. Особливо зараз у вихідні. І чекають на початок навчань:

Геннадій Татаренко, турист:

Ну, это очень правильно - для повышения своей боеготовности - поскольку мы, так получилось, что немирно живем сейчас!

Діана Каспрович, жителька Одеси:

Это как-то красочно что ли - ну, все-таки Одесса - морской город и я считаю, что это очень необычно и здорово!

Те що буде незвично немає сумнівів! Бо цього року відбудуться наймасштабніші навчання країн-членів НАТО і партнерів Альянсу. На Чорне море вони з'їжджаються, щоб разом тренуватися і відпрацьовувати спільні міжнаціональні операції. Український флот - вчиться діяти за стандартами НАТО.

Офіцери відточуватимуть навики ведення війни одразу в кількох напрямках. Це будуть бойові дії на суші з переходом у воду, водолазні навчання, протиповітряна і протипідводна оборона, пошуково-рятувальні роботи.

"Sea Breeze" уперше провели 1997 року. Як спільний проект України та Сполучених Штатів. Та цього разу демонстрація сили та солідарності надвидовищна. Своїх представників делегують із шести континентів. Від найближчих сусідів Польщі та Болгарії і до Австралії, Канади, Японії та Республіки Корея.

Сполучені Штати представлятиме знаменитий шостий флот. Він відповідає за безпеку у Середземному морі.

Росія ж один єдиний раз взяла участь у навчаннях. Через рік після заснування. А з 2008 від часу розширення та залучення більшої кількості країн НАТО вважає "Sea Breeze" антиросійським. Мовляв, це відпрацювання агресії проти Москви. І зазвичай, неподалік паралельно тривають навчання російської армії. Які вже неодноразово призводили до інцидентів: через тісний супровід учасників "Sea Breezeу" береговою охороною ФСБ чи залякування воєнними гелікоптерами.

Якщо ви перетнете лінію кордону - стрілятимемо, якщо ви не зміните курсу - стрілятимемо.

"Sea Breeze-2021" ще не стартував, а провокації на морі вже почалися. Це погрози росіян британському есмінцю "Дефендер". Корабель саме здійснював прохід від України до Грузії.

Ситуація загострюється. Ми зараз займаємо активні позиції - переходимо до високого рівня боєготовності.

Екіпаж терміново одягає захисний одяг на випадок ракетного обстрілу. Паралельно вояки заряджають зброю. Це чіткі та відпрацьовані рухи. Нічого несподіваного чи непередбачуваного.

Бен Доррінгтон, помічник капітана есмінця "Дефендер" Королівських військово-морських сил Великої Британії:

Їхній настрій, найімовірніше, стане більш войовничим, бо ми наблизилися до вод, які вони вважають своїми.

Так і сталося. Російська берегова охорона впритул наближається до есмінця з вимогою змінити курс. Екіпаж корабля фіксує близько 20 російських військових літаків. Десь у далині звучать постріли.

Це вже пізніше Москва опублікує відео, на якому видно по "Дефендеру" ніхто не цілився. Але до того, заявляла, що попереджувальний вогонь відкрили по курсу есмінця. А ще змусили його розвернутися, бо скинули чотири авіабомби на шляху. Щоправда, доказів бомбардування так і не з'явилося. А Лондон вирішив вдавати, що взагалі нічого не сталося.

Джеймс Гіппей, заступник міністра оборони Великої Британії:

Ми вважаємо, що росіяни проводили збройні навчання в Чорному морі і морську спільноту попередили про це завчасно. Жодних пострілів в HMS Defender не було здійснено, і ми не визнаємо твердження про те, що на шляху корабля було скинуто бомби.

"Дефендер" один із найсучасніших військових кораблів Королівського флоту. Він прибув до України тиждень тому. І саме на його борту підписали угоду про спільне будівництво бойових кораблів для українських військово-морських сил. На знак підтримки "Дефендер" відправився і до сусідньої Грузії. Завчасно обравши курс, який не міг не роздратувати росіян.

Джеймс Ландейл, журналіст ВВС з питань дипломатії:

Це очевидно було свідоме обдумане рішення. "Дефендер" міг обрати шлях трохи південніше - подалі від Криму, але він діяв інакше. Він вирішив підтвердити своє право на свободу пересування у водах, які Велика Британія вважає міжнародними. І мені повідомили, що це рішення було ухвалене у найвищих кабінетах уряду. Тобто місія "Дефендера" була не вв'язатися в бійку, а довести свою точку зору.

Відомо, що попередили про це й міністра іноземних справ Великої Британії. Домінік Рааб був не в захопленні від ідеї. Але ж правда на боці британців. Формально - есмінець прямував найбільш прямим і міжнародно визнаним шляхом.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Я вважаю, що це було цілком доречним використанням міжнародних вод, і дуже важливий момент, що ми не визнаємо анексії Криму Росією. Це частина суверенної української території. Тому було цілком правильно покладатися на закон і дотримуватися свободи пересування й прямувати найкоротшим маршрутом між двома точками. Це саме те, що ми зробили".

І цей інцидент, і загалом масштабність навчань це насамперед демонстрація політичної підтримки України. І це неабияк дратує наших сусідів. Тож військові експерти кажуть: цього року "Sea Breeze" стане доволі напруженими.

Андрій Клименко, керівник проекту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень:

В першому півріччі цього року особливо в березні-квітні-травні також зростали різні інциденти в Азовському морі, в Чорному морі і нарешті ми маємо ситуацію с британським есмінцем цими днями і маємо дуже різкі такі заяви, страшилки від не очільників Росії, а їх перших заступників, що будемо ракети пускати і все таке інше, оцей тренд він свідчить про те, що є дуже висока вірогідність, що Росія піде на ескалацію, на конфронтацію під час навчань Sea Breeze 2021.

Загалом рекордно масштабні навчання триватимуть майже два тижні. Маневри стануть масштабними не лише кількісно, ай географічно в Одесі, Очакові, Дністровському лимані, Кінбурзькій косі та в дельті Дунаю. До Одеського порту одними з перших уже зайшли два грузинські військові катери - "Очамчирі" і "Діоскур". А в Чорне море увійшов ракетний есмінець ВМС США Arleigh Burke Uss Ross - який теж братиме участь у Sea Breeze.