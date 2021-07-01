В Полтавской области, в городе Кременчуг, женщина приобрела в супермаркете свинину для шашлыка и обнаружила внутри обломок от медицинской иглы. Об этом сообщает Тelegram канал "Черный список".

В купленном ошейке в "Маркетопте" на Московской был обнаружен обломок иглы. Спасло то, что человек все режет ножом на мелкие кусочки.

Инцидент возмутил пользователей соцсети, которые активно оставляют свою реакцию:

Игла могла попасть в тело животного задолго до смерти. Во время ветеринарных манипуляций, например", "Мясо иногда накалывают молоком. Так оно становится сочным. Но тогда иглы должны быть те, которые используют с инсулиновым шприцом.

Ранее в Запорожье местная жительница обнаружила в купленной колбасе червей, запечатлев находку на видео.

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