Четверта хвиля COVID-19: у Португалії запровадили комендантську годину [ Редактировать ]
Четверту хвилю епідемії фіксують у Португалії. У країні зростає кількість нових заражень коронавірусом. Уряд закликає пришвидшити вакцинацію. У Лісабоні та інших великих містах запровадили комендантську годину, за її дотриманням стежить поліція.
Останніми днями в Португалії фіксують близько півтори тисячі заражень - це вдвічі більше, ніж місяць тому.
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