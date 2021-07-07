Четверту хвилю епідемії фіксують у Португалії. У країні зростає кількість нових заражень коронавірусом. Уряд закликає пришвидшити вакцинацію. У Лісабоні та інших великих містах запровадили комендантську годину, за її дотриманням стежить поліція.

Останніми днями в Португалії фіксують близько півтори тисячі заражень - це вдвічі більше, ніж місяць тому.