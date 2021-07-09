Половина українців вважають себе... бідними - це дані соцдосліджень. В опозиції кажуть, що це не дивно. Мінімальна пенсія не дотягує і до двох тисяч! І прив'язана вона - до прожиткового мінімуму. А він теж не відповідає реаліям "виживання", і становить трохи більше ніж 2 тисячі.

Тож прожитковий мінімум необхідно підвищити в рази. І гроші на це в бюджеті є, - переконані політики.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Если не тратить деньги на содержание колоссального аппарата силовиков, если закончить войну и прекратить вот этот колоссальный военный бюджет, который высасывает соки из экономики, если заниматься своей промышленостью, а не кормить чужие страны - конечно хватит. И мы знаем, как это сделать. Это надо делать, это придется делать, потому что страна не может жить в долг, она не может вот так игнорировать требования и нужды своих людей, как сегодня происходит при попустительстве и прямом участии власти.