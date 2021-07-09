Подолати бідність: "Опозиційна платформа - За життя" вимагає підвищити прожитковий мінімум - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Половина українців вважають себе... бідними - це дані соцдосліджень. В опозиції кажуть, що це не дивно. Мінімальна пенсія не дотягує і до двох тисяч! І прив'язана вона - до прожиткового мінімуму. А він теж не відповідає реаліям "виживання", і становить трохи більше ніж 2 тисячі.
Тож прожитковий мінімум необхідно підвищити в рази. І гроші на це в бюджеті є, - переконані політики.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Если не тратить деньги на содержание колоссального аппарата силовиков, если закончить войну и прекратить вот этот колоссальный военный бюджет, который высасывает соки из экономики, если заниматься своей промышленостью, а не кормить чужие страны - конечно хватит. И мы знаем, как это сделать. Это надо делать, это придется делать, потому что страна не может жить в долг, она не может вот так игнорировать требования и нужды своих людей, как сегодня происходит при попустительстве и прямом участии власти.
по теме
ЇЇ учасники мають право обрати один з видів довічних пенсій: з установленим періодом, обумовленої або для подружжя
З якими питаннями і проблемами прийшли люди до політиків?
Тарифи підвищили першого червня: обіцяли, що це покращить якість перевезень, а водіям дасть змогу заробляти - чи змінилося щось за місяць?
В "Опозиційній платформі - За життя" закликають забезпечити населення України газом вітчизняного виробництва по собівартості
Платитимуть усі: Уряд пропонує монетизувати пільги на проїзд