В одній із запорізьких шкіл директорка звинуватила батьків у крадіжці шкільного майна - килима. Який самі батьки кілька років тому придбали для класу власним коштом. Втрутитися в конфлікт довелось навіть поліції. Чим усе закінчилось розкажуть наші кореспонденти.

Анастасії Савченко чотири роки тому пішов до першого класу. Тоді ж батьківський комітет придбав для дітей килим, аби їм було де бавитися на перервах. Втім Держпродспоживслужба заборонила ним користуватись.

Анастасія Савченко, мати учня школи № 91:

Ковер в школе как бы, ну вы же понимаете - это рассадник паразитарной инфекции. Убрать.

Всі ці роки килим пролежав у шкільній шафі. Поки батьки не згадали про нього.

Анастасія Савченко, мати учня школи № 91:

В этом году наши дети покидают это класс и мы решили, просто, ну в вайбере есть переписка, продать, чтобы эти средства, на которые мы продали, использовать для наших детей на водичку.

Покупця знайшли в інтернеті. Та забрати річ зі школи виявилось не просто. Педагоги грудьми лягли на захист майна.

Надія Мамай, заступник директора з господарської роботи школи № 91:

Он стоит на приходе. Даже если и родители купили, это пишется акт и сдается на приход. Есть документ, я могу вам показать.

Коли килим все-таки винесли зі школи - педагоги написали заяву в поліцію.

Ірина Біжко, заступник директора школи № 91:

Будь-яка річ яка виноситься з навчального закладу це є крадіжка. Майна навчального закладу.

Щоправда, потім, заяву з поліції забрали, але попросили копів провести із жінкою виховну роботу та викликати її у відділок.

Анастасія Савченко, мати учня школи № 91:

Я пришла домой, в два часа дня, с грудным ребенком. Просидела в полиции. Иду и плачу. Думаю. За свои родительские деньги, которые мы, родители сдаем, стараемся, я сижу в полиции.

Анастасія впевнена все сталося через відмову батьків класу здавати пожертви для школи. В навчальному закладі ж запевняють, поборів вже давно немає.

Надія Мамай, заступник директора з господарської роботи школи № 91:

Последние три года ничего не сдают. Как отменили благодийный фонд, все. Никто не собирает.

За спиною заступника директора стенд, а там звіт про витрачені кошти з благодійного фонду. Написано - минулого року батьки оплачували канцтовари, інтернет, ремонт сантехніки, купили водонагрівач, жалюзі та навіть електроди. Поруч оголошення - про збір коштів на заміну електрики. Активісти кажуть, у всіх школах Запоріжжя кошти збирають регулярно.

Катерина Звєрєва, керівник ГО "Хочу вчитись":

Батьки скаржаться і до громадських організацій. І просто в соціальних мережах обурюються. І до депутатів звертаються.

В департаменті освіти кажуть, це благодійність.

Станіслав Романчук, директор департаменту освіти і науки Запорізької міської ради:

Благодійні батьківські внески, слово благодійність є ключовим. Тому ніхто ніколи немає права вимагати ці батьківські кошти.

Як нам вдалося з'ясувати, аби поставити майно, куплене за гроші батьків на баланс школи потрібно зібрати підписи всіх батьків, які здавали гроші. Батьки кажуть жодних документів у школі не підписували. Як тоді килим опинився на балансі - питання відкрите. Втім подавати зустрічну заяву через килим розбрату батьки не планують.