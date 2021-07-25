Бельгия, которая не оправилось от предыдущего затопления, снова ушла под воду из-за сильных ливней. О результатах этой стихии сообщает издание DW со ссылкой на местную метеослужбу.

На этот раз наводнения в основном коснулись районов южной франкоязычной области Валлонии. По сообщениям Бельгийского кризисного центра, особенно пострадали провинции Намюр и Валлония-Брабант.

Город Динан претерпел значительных разрушений — в населенном пункте вода смывала автомобили. А в городе Намюр состоялся селевой оползень.

Пока сообщений о человеческих жертвах не поступало.

В другой части страны выпал град, местами он был с размер перепелиного яйца, а в других городах был мелкий и создал "снежный" покров.

⛈ De nouvelles inondations dramatiques (mais localisées) ont touché Dinant en Belgique (province de Namur) ce soir au passage d'un orage diluvien ! (© Scotty Noel) pic.twitter.com/rJBOcnGNwx — Météo Express (@MeteoExpress) July 24, 2021

Ранее сообщали, что в Черновицкой области в результате проливных дождей подтоплены 80 жилых домов в 8 населенных пунктах и 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах. При этом жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

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