Потоки воды снесли машины: Бельгия снова уходит под воду (видео) [ Редактировать ]
Источник: Twitter
Бельгия, которая не оправилось от предыдущего затопления, снова ушла под воду из-за сильных ливней. О результатах этой стихии сообщает издание DW со ссылкой на местную метеослужбу.
На этот раз наводнения в основном коснулись районов южной франкоязычной области Валлонии. По сообщениям Бельгийского кризисного центра, особенно пострадали провинции Намюр и Валлония-Брабант.
Город Динан претерпел значительных разрушений — в населенном пункте вода смывала автомобили. А в городе Намюр состоялся селевой оползень.
Пока сообщений о человеческих жертвах не поступало.
В другой части страны выпал град, местами он был с размер перепелиного яйца, а в других городах был мелкий и создал "снежный" покров.
⛈ De nouvelles inondations dramatiques (mais localisées) ont touché Dinant en Belgique (province de Namur) ce soir au passage d'un orage diluvien ! (© Scotty Noel) pic.twitter.com/rJBOcnGNwx— Météo Express (@MeteoExpress) July 24, 2021
Ранее сообщали, что в Черновицкой области в результате проливных дождей подтоплены 80 жилых домов в 8 населенных пунктах и 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах. При этом жертв и пострадавших в результате непогоды нет.
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