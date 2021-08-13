Хочеш "травмат" - стань журналістом. Але тільки на папері. Інтернет рясніє пропозиціями купити посвідчення кореспондента, а з ним і клопотання редактора про дозвіл на травматичну зброю. Чому на такі повідомлення не реагують правоохоронці? Та чи справді - так просто отримати дозвіл? Дізнавалася Анна Каменєва.

Щоб стати журналістом, не обов'язково вчитися, бігати з мікрофоном чи диктофоном. Треба...

Приблизно три тисячі гривень і три дні чекати.

І інтернет, і телеграм-канали рясніють такими оголошеннями. Заманюють клієнтів навіть акціями. Ціни різні від пів тисячі гривень до чотирьох із половиною. На сайтах розписують переваги такого "папірця". Одна з них можливість отримати дозвіл на травматичну зброю. Адже володіти нею мають право лише судді, правоохоронці, нардепи й журналісти. То чи легко отримати посвідчення? Телефонуємо автору одного з таких оголошень.

Физически ничего высылать не нужно, только фото паспорта, первой страницы и фото для документа 3х4 как на паспорт, или можно даже селфи, а мы уже отфотошопим. Сделать по всей Украине, можем отправить в любой город.

При цьому робити будь-які журналістські матеріали - не обов'язково.

Але тут клопотання редактора про видачу дозволу на травмат тимчасово не роблять. Набираємо номер з іншого сайту. Тут обіцяють пакет документів надіслати поштою за 2-3 дні.

Відділ кадрів готує вам документи, це виписка з приказа о вашем призначенні, свідоцтво нашей регістрації там з мокрой печаткой. Ну, там ряд документів, які ви здаєте при оформленні травматичної зброї. По факту ви являєтесь позаштатним журналістом, документи всі на травматичну зброю на оформлення, ми подаємо вас як на журналіста.

Ще дві довідки медичну та з тиру або стрілецького клубу, які теж можна купити за кількасот гривень і повний пакет документів для звернення у відділення дозвільної системи готовий. Деякі сайти навіть пропонують усе зробити замість клієнта. Таке собі оформлення дозволу на травмат "під ключ". А от скільки журналістів мають такі дозволи - таємниця за сімома замками. Раніше в МВС і в Нацполіції повідомляли, що не зобов'язані вести такі реєстри. Ми надіслали запити до обох відомств. Чекаємо на відповідь.

Роман Головенко, керівник правових проєктів Інституту масової інформації:

З того, що повідомила Нацполіція хоча б однієї області - нам минулого року - то це було кілька сотень таких дозволів. При тому що в нас є сумніви з приводу того, що це журналісти, принаймні переважно. Тому що по тих випадках, коли ми відслідковуємо порушення прав журналістів не було такого, щоби журналіст захищався з травмату.

І от у березні в Нацполіції заявили: дозвільну систему МВС - розформовують. Через корупцію.

Ігор Клименко, керівник Національної поліції України:

Дозволи видавалися з кричущими порушеннями, інколи навіть без участі громадянина на якого оформлялась зброя. Оголошення про оформлення зброї без документів, продажні поліцейські безсоромно розміщували в групах популярних месенджерів. В нас є інформація про більше дві тисяч випадків видачі дозволів з грубими порушеннями. В тому числі - використовуючи підроблені документи.

Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї:

Насправді обсяг виданих отаких фейковий посвідчень - він захмарний. Мова йде про сотні тисяч дозволів насамперед на травматичну зброю, з якої вони зробили культ в українському суспільстві за рахунок сегрегації, розумієте, одним можна, іншим не можна. Тобто вони перетворилися знаєте в такий базарчик, тобто ти приносиш гроші і тебе роблять журналістом. І посередників які виконують виконують такі функції - в них дуже багато

Денис Гойко, журналіст ГО "Стоп корупції":

Протизаконного в тому, що вони видають посвідчення, як би нічого немає є якби інформаційне агентство, воно набрало собі журналістів, воно їм даже може не платити заробітну плату. Тому що вони можуть бути на фрілансі і це дійсно законно.

Тому закони треба змінювати. Проблема з фейковими журналістами і дозволами на травмат зникне, якщо легалізувати зброю і передати Мін'юсту контроль над дозвільним реєстром, упевнені експерти. Та до цього питання народні депутати повернуться не раніше як восени.