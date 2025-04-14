Майбутній канцлер Німеччини, лідер консервативної Християнсько-демократичної спілки Фрідріх Мерц в ефірі програми ARD заявив про готовність передати Україні ракети великої дальності Taurus за узгодженням з європейськими партнерами.

Мерц нагадав, що деякі країни вже постачають Києву крилаті ракети. "Британці роблять це, французи роблять це, американці роблять це в будь-якому випадку", - сказав він, і додав, що передача озброєнь має бути узгоджена, і якщо це відбудеться, "Німеччина має брати участь".

"Я завжди казав, що зробив би це лише за узгодженням з європейськими партнерами", - зазначив Мерц. Українська армія "має вийти з оборони, адже вона лише реагує", вважає політик.

Під час передвиборчої кампанії Мерц говорив, що Україна має отримати системи "необхідні для оборони, включаючи крилаті ракети", але не уточнював, про які саме системи йдеться.

У нещодавно поданій коаліційній угоді між ХДС/ХСС та Соціал-демократичною партією Німеччини постачання Україні ракет Taurus не згадується.

Олаф Шольц, який продовжує виконувати обов'язки канцлера до формування нового уряду Німеччини, неодноразово відхиляв прохання Києва про передачу Taurus.

10 років тому для Бундесверу закупили майже 600 ракет Taurus, з яких готові до експлуатації 150. Taurus вважаються аналогом британсько-французькими Storm Shadow/SCALP, які вже отримали ЗСУ. Однак радіус дії у німецько-шведських ракет трохи більший, їх складно виявити радарами.

Крилата ракета Taurus запускається з винищувача і розвиває швидкість до 900 км/год. Вона може доставляти 480-кілограмову боєголовку на відстань понад 500 км. Taurus може летіти на гранично низькій висоті - майже 50 метрів, що заважає її виявленню радарами.