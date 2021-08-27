Защитный щиток не заменяет маску: какие штрафы грозят украинцам [ Редактировать ]
В пятницу, 27 августа, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что защитный щиток на лице не приравнивается к маске. За использование такого щитка будет грозить штраф за нарушение карантина. Об этом Радуцкй заявил в Facebook.
Согласно исследованиям ученых, они не являются альтернативой медицинским маскам. Такие миниатюрные щитки просто меняют направление движения потока воздуха, который мы выдыхаем. Но это ничего принципиально не меняет, если речь идет о закрытом помещении с плохой вентиляцией.
Нацполиция, по его словам, должна привлекать к ответственности людей, которые пользуются защитными щитками точно так же, как и тех, кто не носит маску или носит ненадлежащим образом.
Итак, маска на подбородке, пластиковый щиток - равно отсутствию маски. Настало время для Нацполиции и Гоструда вспомнить о требованиях законодательства и усилить контроль за соблюдением масочного режима.
Какие штрафы за нарушение масочного режима?
В прошлом году парламент принял два закона об ответственности за нарушение масочного режима. Сейчас в законодательстве предусмотрена такая ответственность:
- от 170 до 255 гривен для граждан;
- от 3400 до 5100 гривен для юридических лиц.
Ранее сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".
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