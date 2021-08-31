Во вторник, 31 августа, министр цифровой трансформации Михаил Федоров провел переговоры с вице-президентом Google Караном Бхатия. Об этом сообщается в Telegram-канале Федорова.

Так, были рассмотрены дальнейшие планы по сотрудничеству между Украиной и Google.

Во вторник, 31 августа, министр цифровой трансформации Михаил Федоров провел переговоры с вице-президентом Google Караном Бхатия. Об этом сообщается в в Telegram-канал Федорова.

Во время встречи Федоров поднял проблему российского контента на главной странице украинского YouTube Music и YouTube. Он подчеркнул, что предложение российского контента украинцам недопустимо во время войны с Россией.

Чтобы больше не повторялись такие кейсы, мы предложили компании привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент. Это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии.

Министр добавил, что он также обсудил с вице-президентом Google возможность доступа украинцев к Фонду YouTube Shorts - специальной программе поддержки креаторов.

Ранее мы писали о том, что Google устроил массовое уничтожение приложений.

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