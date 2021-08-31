Продвижение украинского контента: в Минцифре провели переговоры с Google [ Редактировать ]
Во вторник, 31 августа, министр цифровой трансформации Михаил Федоров провел переговоры с вице-президентом Google Караном Бхатия. Об этом сообщается в Telegram-канале Федорова.
Так, были рассмотрены дальнейшие планы по сотрудничеству между Украиной и Google.
Во вторник, 31 августа, министр цифровой трансформации Михаил Федоров провел переговоры с вице-президентом Google Караном Бхатия. Об этом сообщается в в Telegram-канал Федорова.
Во время встречи Федоров поднял проблему российского контента на главной странице украинского YouTube Music и YouTube. Он подчеркнул, что предложение российского контента украинцам недопустимо во время войны с Россией.
Чтобы больше не повторялись такие кейсы, мы предложили компании привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент. Это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии.
Министр добавил, что он также обсудил с вице-президентом Google возможность доступа украинцев к Фонду YouTube Shorts - специальной программе поддержки креаторов.
Ранее мы писали о том, что Google устроил массовое уничтожение приложений.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 24 августа, компания Google посвятила специальный дудл Дню Независимости Украины 2021
І хоча більшість ідей українських науковців реалізувати вдалося лише за кордоном, на Батьківщині усі розробки пам'ятають та пишаються ними
Усі роки Незалежності, попри труднощі, Україна таки залишалася космічною державою. Хоча самі науковці кажуть: могли б зробити більше... Чому ж не вдалося?
Сучасну апаратуру придбали миколаївські рятувальники. Кінбурнський півострів - нині єдине місце в регіоні, де запроваджено пожежний моніторинг лісів
Пристрій може упізнати будь-кого, хто є в його базі даних - молоді науковці планують розробити систему, яка при вході в магазини розпізнаватиме грабіжників