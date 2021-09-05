На Кавказе погиб альпинист из Львова (фото) [ Редактировать ]
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На Кавказе произошло второе за неделю ЧП с украинскими туристами. В субботу, 4 сентября, при спуске с горы Тетнульд в Грузии погиб альпинист из Львова Петр Борис. О трагедии сообщила Национальная скаутская организация "Пласт".
С глубокой скорбью сообщаем о гибели пластуна Петра Бориса. Выражаем искренние соболезнования жене Юлианне Борис, родным и близким. Трагическое событие произошло в Грузии. Неутомимый путешественник, друг Слоник, совершил восхождение на гору Тетнульд (с грузинского - "Белая гора") в регионе Верхняя Сванетия, Грузия. Высота - 4852 м. Погиб после завершения восхождения.
Гора Тетнульд - вершина главного Кавказского хребта. О ее покорении группой украинских альпинистов 1 сентября сообщал курень "Сіроманці".
Петр Борис на вершине горы Тетнульд
Напомним, что в Турции спасли украинского альпиниста, который травмировал ногу при восхождении в горах провинции Битлис на востоке страны.
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