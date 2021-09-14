Ситуація на фронті: український військовий отримав смертельне поранення [ Редактировать ]
Один український військовий загинув минулої доби на Сході країни. Це командир механізованого відділення Дем'ян Данилів із Львівщини, йому було 24.
Смертельне кульове поранення отримав у Новоайдарському районі на Луганщині. Загалом ворог 12 разів відкривав вогонь. Поблизу Верхньоторецького ударив із мінометів 120-го калібру, а неподалік Причепилівки - з 82-их мінометів. У напрямку Нью-Йорка противник гатив із артилерійських систем.
Незаконні збройні формування також застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На ворожі атаки українські оборонці відповідали вогнем.
по теме
Зокрема, противник застосовує протитанкові ракетні комплекси. Цілить не в танки, бо їх на передовій із нашого боку немає, а у вантажівки.
Адже загострення призвело до поранення 13-тьох і загибелі чотирьох армійців 11 та 12 вересня.
Адже загострення призвело до поранення 13-тьох і загибелі чотирьох армійців 11 та 12 вересня.
Загалом ворог 12 разів відкривав вогонь.
Зокрема, противник застосовує протитанкові ракетні комплекси.