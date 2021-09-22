Для бедных стран удвоят закупку вакцины Pfizer [ Редактировать ]
Соединенные Штаты удвоят закупку вакцины Pfizer от COVID-19 для бедных стран до 1 миллиарда доз. Об этом намерен объявить президент США Джо Байден, объявит о том, что сообщает AP.
Так, Байден считает, что в течение следующего года это поможет достичь цели вакцинировать 70% населения Земли.
Усиленные обязательства США должны стать краеугольным камнем глобального саммита по вакцинации, который Байден созывает сегодня в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН. Ожидается, что он обратится с призывом к богатым странам сделать больше, чтобы взять коронавирус под контроль.
По словам двух высокопоставленных чиновников администрации Байдена, данная закупка увеличит общий объем вакцин до более 1,1 млрд доз, которые будут распространены более чем в 100 странах. Это больше, чем пожертвования других стран вместе взятых.
Напомним, что за прошедшие сутки в Украине подтвердили еще 6 754 новых случаев заражения коронавирусом. Лидируют пол заболеваемости в Харьковской и Днепропетровской областях.
Ранее мы писали о том, что Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса. В дальнейшем у МОЗ есть договоренности на локализацию других вакцин и его представители ведут переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины.
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