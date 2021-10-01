Проект бюджета на 2022 год - антисоциальный. Власть сознательно продолжает экономить на самых незащищенных категориях населения – пенсионерах, инвалидах, многодетных семьях. Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционая платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

В проекте бюджета закладываются нищенские темпы роста базовых социальных стандартов. Наиболее пострадают от таких решений пенсионеры, реальное благосостояние которых уже ниже уровня 10-летней давности.

Народный депутат отметил, что минимальная пенсия по возрасту в следующем году вырастет всего на 159 грн, а постоянно растущие цены на энергоносители окажутся неподъемными для большинства домохозяйств и в первую очередь для пенсионеров. По его словам, в проекте бюджета необходимо увеличить расходы на компенсацию стоимости коммунальных услуг для социально незащищенных слоев населения и обеспечить доступность субсидий для всех, кто в них нуждается.

Это просто издевательство над людьми, которые своим трудом создавали промышленный потенциал нашей страны, развивали науку, строили больницы и школы, а теперь вынуждены вести нищенское существование на 2 тысячи в месяц, экономя на самом необходимом: еде, лекарствах и одежде. Власть обязана защитить пенсионеров и обеспечить им достойный уровень жизни.

Юрий Бойко добавил, что впервые с 2018 года в Украине зафиксирована двузначная инфляция, которая привела к снижению прожиточного минимума и минимальной пенсии.

Политик подчеркнул, что преодоление бедности, особенно среди пенсионеров, должно стать ключевой задачей для власти. Для этого, по его словам, необходимо установить минимальную пенсию не ниже фактического прожиточного минимума, снизить тарифы и вернуть госрегулирование цен на товары первой необходимости.

Наша политсила уже зарегистрировали в парламенте законопроект, который предусматривает установление минимальной пенсии в размере не ниже фактического прожиточного уровня. Также необходимо вернуть госрегулирование цен на продукты первой необходимости и снизить коммунальные тарифы.

Ранее Юрий Бойко заявил, что предлагаемый властью прожиточный минимум в бюджете-2022 в два раза меньше фактического.