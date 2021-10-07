Строительство первого автобана в Украине: Шмыгаль раскрыл детали [ Редактировать ]
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В четверг, 7 октября, в ходе выступления на Киевском международном экономическом форуме премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине могут построить пять автобанов путем государственно-частного партнерства. Инвесторы проявили к ним интерес. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
За 30 лет не было построено ни одного автобана в наибольшей по территории стране Европы. Мы начали эту работу. В следующем году, убежден, мы будем строить первый автобан от Краковца до Львова и Ровно. Проведены все исследования, изучен трафик, уже есть потенциальные проектанты.
Шмыгаль заверил, что принятая законодательная база позволяет в дальнейшем реализовывать такие проекты.
Мы уже имеем пять следующих проектов строительства автобанов, в которых заинтересованы инвесторы.
Он также отметил, что государство будет развивать инструмент государственно-частного партнерства во всех отраслях экономики.
Ранее мы писали о том, что в Украине вступил в силу закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД. Он предусматривает увеличение штрафов за вождение в нетрезвом состоянии, бегство с места ДТП, непристегнутый ремень, телефонные разговоры за рулем, а также проезд на красный свет.
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