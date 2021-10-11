Їх називають очима війни. Адже саме вони у своїх репортажах, статтях і фотографіях карбують історію подій і боїв на лінії фронту. До початку російсько-української війни в Україні воєнної журналістики фактично не було. Тож більшість із цих журналістів їхали на схід із мінімальною підготовкою і вчилися працювати на фронті вже під час обстрілів. Тепер це професіонали своєї справи. Ба більше, на відміну від інших сфер журналістики, в Україні воєнкори тісно співпрацюють між собою, незалежно від медіа і не боячись конкуренції. Адже головне на війні – донести правду до людей. Таке професійне єднання – мало не єдиний випадок у світовій журналістиці.

До Дня захисників і захисниць України тринадцять українських воєнкорів об’єднали свої роботи у спільну фотовиставку, аби ще раз подякувати воїнам та нагадати суспільству, що війна триває. Не всі зібрані знімки бачив світ, не всі потрапили в ефір чи друк. Їх можна назвати справжніми "залаштунками" війни. Частину світлин зроблено на мобільні телефони. Фотографії різнопланові і демонструють бачення і сприйняття війни кожним автором окремо.

На виставці представлені роботи Ганки Кудрявцевої, Андрія Дубчака, Ольги Омельянчук, Анастасії Федченко, Олексія Годзенка, Олександра Махова, Ірини Рибакової, Ірини Баглай, Мар’яна Кушніра, Олександра Ратушняка, Олени Максименко, Єви Фомичевої та Євгенії Китаївої.

Всі представлені роботи можна буде придбати. Кошти воєнкори відправлять на потреби армійців.