Більше десяти людей зникли безвісти після шторму на Філіппінах [ Редактировать ]
До 30 зросла кількість жертв шторму на Філіппінах. Ще 14 людей вважають зниклими безвісти. Буря "Компасу", що вирувала в країні, спричинила повені та зсуви ґрунту. Майже дві тисячі людей евакуювали.
Нині від шторму потерпає Гонконг. Одна людина загинула, ще 20 - травмовані. Через негоду в місцевих школах зупинили заняття, а на фондовому ринку скасували торги.
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До 30 зросла кількість жертв шторму на Філіппінах. Ще 14 людей вважають зниклими безвісти. Буря "Компасу", що вирувала в країні, спричинила повені та зсуви ґрунту.
Уже відомо щонайменше про 13 загиблих, - повідомляють місцеві ЗМІ. Ще дев'ятеро - вважають зниклими безвісти.
Влада вже відрядила на допомогу рятувальні групи. Тисячі громадян опинилися у пастках через велику воду. До них намагаються доправити базові продукти.
Пожежа сталася в місті Гаосю у 13-поверхівці. Будинку - майже півсотні років.
Зруйновано півтори тисячі будинків, включно із місцевим цементним заводом. А також плантації авокадо та бананів.