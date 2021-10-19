Затримують зарплати освітянам у Долинській громаді ще від початку року.

Учителі проти урядовців. Освітяни з Прикарпаття судяться з Кабміном. Вимагають додати їм гроші освітньої субвенції. На зарплати забракло 35 мільйонів. Куди поділися кошти й чи є шанси їх таки отримати - дізнавалися наші кореспонденти.

Івано-Франківський окружний адміністративний суд. Перед входом - натовп освітян із Долинщини. Приїхали на чергове, вже третє, судове засідання. А судяться вчителі із …Кабміном. Вимагають від урядовців додати їм кошти освітньої субвенції та погасити заборгованість із зарплати.

Тетяна, учителька української мови і літератури Тростянецького ліцею:

Ми хочемо своїх зароблених грошей, які нам мали б виплатити. А не виплачують.

Затримують зарплати освітянам у Долинській громаді ще від початку року.

Галина Романків, учителька німецької мови Долинського наукового ліцею:

Вся заборгованість не покрита, ми ще не отримали за вересень і ми би хотіли, щоб те, що ми заробили, щоб нам повернули.

На сьогодні загальна заборгованість - 16 мільйонів гривень, кажуть у Долинській міській раді. До кінця року ця цифра зросте вдвічі. Саме стільки громада недоотримали освітньої субвенції цього року. Причина, кажуть чиновники, - недосконала формула розподілу грошей.

У ній не враховано реалій адмінреформи - в міських громадах є і сільські школи з меншою наповнюваністю класів. У Долинській таких аж сімдесят відсотків. Це мали взяти до уваги в Міносвіти, коли нараховували субвенції, але чомусь проігнорували.

Алла Шевченко, заступниця голови Долинської міської територіальної громади:

Кажуть, що ця формула застосована для всіх одинаково. Ми звернулися до суду, бо наша громада недоотримала 35 мільйонів освітньої субвенції.

Самотужки покрити таку суму громада не в змозі. Аби бодай трохи заощадити, в міській раді з вересня вчителям зняли всі надбавки.

Андрій, учитель музичного мистецтва Долинського наукового ліцею:

Невиплата заробітньої плати плюс до того - зняття престижності і багато надбавок, на які вчитель надіється. Якщо взять іменно мене - чотири тисячі мінус.

Учителі заходять до приміщення засідань. Від Кабміну - один представник у залі, ще один -відеозв'язком від Міністерства освіти. Судді зачитують клопотання, в якому представник уряду просить додатковий час для підготовки доказів своєї правоти в цій справі. За сім місяців, відколи триває розгляд, зробити цього не встигли.

Дійшов висновку задовільнити клопотання представника Кабінету міністрів щодо продовження строку на виконання ухвали суду.

Тарас Парфан, адвокат:

Кабінет міністрів не надав жодного пояснення і жодних доказів. Те клопотання, яке поступило від представника, свідчить про дійсно зловживання процесуальним правами і затягування процесу. Ми думаємо, що це затягування, і так воно і є.

На наше звернення до урядовців щодо ситуації з учителями Долинської громади, Міністерство освіти надіслало роз'яснення. Більше грошей виділити не можуть. Вони і так дали цього року Долинській громаді майже на п'ятдесят мільйонів більше, ніж торік. А проблему з нестачею коштів пояснюють великою кількістю класів із низькою наповнюваністю та роздутим штатом. Тож пропонують громаді провести оптимізацію шкіл.

Наступне засідання у справі "Вчителі проти Кабміну" заплановане на початок листопада. Експерти кажуть: якщо освітяни Долинської громади таки виграють, то це рішення стане прецедентом в Україні. І прикладом для інших громад, де нині є заборгованість із виплатами зарплати вчителям.